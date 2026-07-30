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Valga

Convocan un concurso para elegir el cartel de la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País

El plazo para presentarse estará abierto hasta el 3 de agosto. 

Sandra Rey
30/07/2026 17:47
Imagen de archivo de una edición anterior de la fiesta
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El Concello de Valga convoca un concurso para elegir el cartel anunciador de la XXXVI Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, que se celebrará los días 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de agosto en en el municipio. El plazo para presentarse estará abierto hasta el 3 de agosto. 

En el certamen podrán participar personas empadronadas en Valga, presentando una obra en la que, obligatoriamente, se debe hacer referencia a los productos que pone en valor la fiesta o a los eleemntos que sean esenciales en los procesos de obtención de los mismos.

En cuanto a los requisitos de las piezas, deben ajustarse a la medida A3 (297 x 420 milímetros), tener orientación vertical, estar elaboradas sobre algún soporte bidimensional como lienzo, cartulina o papel, e incluir el escurdo oficial de y el texto “XXXVI Festa da Anguía e Mostra da Caña do País. Agosto 22, 23, 27, 28, 29 e 30”.

Las obras no podrán estar firmadas, de forma que deben presentarse bajo un lema o pseudónimo. Además, junto con el diseño original, los participantes tienen que presentar en el registo del Concello un sobre cerrado e introducir en su interior la hoja de participación cubierta con sus datos personales: nombre y apellidos, dirección y teléfono de contacto.

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