Convocan un concurso para elegir el cartel de la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País

Imagen de archivo de una edición anterior de la fiesta

El Concello de Valga convoca un concurso para elegir el cartel anunciador de la XXXVI Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, que se celebrará los días 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de agosto en en el municipio. El plazo para presentarse estará abierto hasta el 3 de agosto.

En el certamen podrán participar personas empadronadas en Valga, presentando una obra en la que, obligatoriamente, se debe hacer referencia a los productos que pone en valor la fiesta o a los eleemntos que sean esenciales en los procesos de obtención de los mismos.

En cuanto a los requisitos de las piezas, deben ajustarse a la medida A3 (297 x 420 milímetros), tener orientación vertical, estar elaboradas sobre algún soporte bidimensional como lienzo, cartulina o papel, e incluir el escurdo oficial de y el texto “XXXVI Festa da Anguía e Mostra da Caña do País. Agosto 22, 23, 27, 28, 29 e 30”.

Las obras no podrán estar firmadas, de forma que deben presentarse bajo un lema o pseudónimo. Además, junto con el diseño original, los participantes tienen que presentar en el registo del Concello un sobre cerrado e introducir en su interior la hoja de participación cubierta con sus datos personales: nombre y apellidos, dirección y teléfono de contacto.