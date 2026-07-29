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El jurado del Premio Xesús Ferro Couselo escoge a los ganadores del certamen

El fallo de la deliberación se dará a conocer el 30 de julio

D. A.
29/07/2026 17:42
Los miembros durante la deliberación
Los miembros durante la deliberación
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El jurado de la vigésimo séptima edición del Premio de Investigción Xesús Ferro Couselo dará este viernes a conocer las obras ganadoras en las dos modalidades, coincidiendo con el nacimiento de historiador vigués. 

Los miembros del jurado se reunieron esta semana de forma telemática para deliberar sobre los trabajos presentados, un encuentro que contó con la novedosa participación de la profesora de Antropología Social de la Universidad de Vigo, Fátima Braña, y la vicerrectora de Cultura de la Universidad de Santiago, Ana Cabala.

En total, fueron ocho los trabajos presentados y que optan a esta XXVII edición del certamen en sus dos modalidades: la primera, dotada de 4.000 euros, engloba trabajo de investigación de ámbito gallego en las especialidades de etnografía, paleografía, numismática, arqueología, historia e historia del arte; y en cuanto a la segunda, con un premio de 3.000 euros, los participantes debían presentar un guión razonado detallando los objetivos que pretenden conseguir son su proyecto, la metodología a emplear y las distintas fases de realización. En esta última modalidad, el 25% del dinero se entregará una vez descubierto el fallo del jurado, y el resto al concluir el proyecto galardonado.

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