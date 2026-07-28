El TSXG anula la obligación de Audasa de pagar más de 59.000 euros del IBI de la AP-9 a Valga

Imagen de archivo de una tramo de la autopista del Atlántico (AP-9) DA

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)ha estimado el recurso de Audasa, concesionaria de la AP-9, contra la sentencia del Tribunal de Instancia de Pontevedra que obligaba a la empresa a pagar 59.284 euros reclamados por el Concello de Valga en relación con el IBI.

En un primer fallo, en marzo de 2026, el tribunal pontevedrés avaló la resolución municipal que consistía en una liquidación que reclamaba la cuota íntegra del IBI del tramo de la autopista a su paso por Valga entre el 19 de agosto y el 31 de diciembre de 2023, y obligaba a la empresa a pagar más de 59.000 euros reclamados por el Concello.

Ese fallo recogía que Audasa "sabía perfectamente años atrás" -así lo marca un convenio aprobado por Real Decreto- que en 2023 solo disfrutaría de la bonificación "por una parte proporcional del mismo y no por la totalidad".

Sin embargo, ahora un fallo del TSXG, con fecha de 19 de junio de 2026, señala que el Concello de Valga delegó en la Diputación de Pontevedra la recaudación del IBI, por lo que "se le impide la realización de liquidaciones que de hacerse serían duplicadas a la ya inicialmente girada por la Diputación", de modo que acoge el recurso de Audasa y decreta la "nulidad radical del acto administrativo.

Respuesta del Concello

Ante esta resolución de los hechos, el alcalde valgués, José María Bello Maneiro, explica en un comunicado que, en el año 2024, el Concello comunicó al gobierno provincial que iba a efectuar la reclamación de la liquidación del IBI a Audasa, "porque nun primeiro momento a Deputación non atendeu a petición", declara.

Fue tras la sentencia favorable y el cobro de los más de 59.000 euros que el ente provincial decidió reclamar las cantidades de diferentes municipio, señala el primer edil. "A Deputación, cando reclamou, tiña constancia de que Valga xa gañara a sentenza e xa cobrara, polo que o que tiña que ter feito era reclamar o dos outros concellos e non o de Valga".

Tras el fallo del TSXG, la administración local afirma estar ya en contacto con sus asesores jurídicos para presentar un recurso de casación, "porque a sentenza non entra para nada no fondo da cuestión, en se o Concello ten ou non dereito a ditos atrasos".

"Audasa leva anos beneficiándose de condicións especiais e inxustas, coma a bonificiación do IBI, acadando beneficios asombrosos a costa de todos os valgueses e de todos os galegos. E por iso imos ir máis alá, para intentar que non sigan aproveitándose da súa posición ventaxosa", manifiesta Bello Maneiro, advirtiendo que "non permitiremos que nos tome o pelo ninguén. Este equipo de goberno seguirá defendendo os intereses dos veciños de Valga, lle pese a quen lle pese".