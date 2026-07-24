BNG reivindica un monte sostible e o apoio ás empresas locais na visita a Serrerías Rodríguez e á adega Castellum Augusti
Os concelleiros Fran Devesa e Miguel Lois acompañaron á portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e ao deputado Luís Bará, nunha visita a dous proxectos empresariais referentes en Valga: a empresa Serrerías Rodríguez e a adega artesanal Castellum Augusti. O obxectivo era coñecer de primeira man o seu traballo diario e poñer en valor a súa actividade.
En Serrerías Rodríguez, unha das empresas máis importantes do concello, a delegación do BNG puido comprobar o labor que desenvolven día a día. Trátase dunha empresa familiar situada no Pino, dedicada desde 1958 á primeira transformación da madeira de piñeiro e cun peso fundamental na creación de emprego local e comarcal.
Durante a visita abordouse a necesidade urxente de avanzar cara a un monte ordenado, diverso e multifuncional, capaz de frear o monocultivo do eucalipto, garantir madeira de piñeiro de calidade e asegurar o futuro dos serradoiros tradicionais. Así mesmo, defendeuse que un monte sostible é a mellor garantía de prevención fronte aos incendios, ademais de asegurar a actividade económica e o emprego para as vindeiras xeracións.
Os membros do BNG visitaron tamén a Bodega Castellum Augusti, situada no Forno (Cordeiro), onde Manuel Bandín e Lucía Castro amosaron o traballo artesanal que hai detrás dos seus viños comercializados baixo as etiquetas Castellum Augusti, Pepe Cabanas e O' Elixir de Lucía, todos eles amparados pola Indicación Xeográfica Protexida Viño da Terra de Barbanza e Iria. Trátase dun proxecto familiar e artesanal que conxuga tradición, calidade e a promoción de Valga a través da produción vitivinícola e do enoturismo.
Apoio ás empresas locais
Desde o BNG de Valga consideran que empresas como estas son o gran motor económico de Valga, sostendo milleiros de postos de traballo directos e indirectos no concello. Sen embargo, lamentan que nos os últimos 35 anos, o goberno municipal non fora capaz de aproveitar esta fortaleza para fixar poboación e dinamizar a vida no concello.
O BNG aposta por apoiar ás empresas vinculadas ao territorio, que producen e crean riqueza, e por un esquema económico que xere emprego estable, digno e de calidade.