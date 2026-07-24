A Deputación aproba a dotación de 887.000 euros para mellorar en Valga a seguridade peonil nos Martores e Baño
Ambas actuacións terán impacto positivo nunha contorna que ten moita frecuencia a pé
A Deputación de Pontevedra aproba do convenio co Concello de Valga para executar o proxecto de mellora da seguridade viaria na EP-8501 Valga-Os Martores e na EP-8502 Valga-Baño. A Xunta de Goberno provincial deu luz verde ao acordo, cun orzamento total de 887.000 euros, dos que a Deputación asumirá o 80% (709.000 euros) e o Concello de Valga o 20% restante (177.000 euros).
Concretamente, na EP-8502 Valga-Baño crearase un novo espazo peonil seguro e continuo nunha contorna moi sensible polos equipamentos públicos, como o CEIP Baño Xanza, a escola infantil municipal ou o centro social, que provocan múltiples desprazamentos a pé. Tamén se executarán pasos sobreelevados e se mellorarán os servizos co soterramento das liñas de electricidade e telecomunicacións e mais a renovación do alumeado público con LED de alto rendemento. Por último, crearanse dúas glorietas e beirarrúas que permitirán o acceso seguro a pé ao centro de Educación Infantil e Primaria e á gardería pública.
Pola outra banda, as obras na EP-8501 Valga-Os Martores afectarán a un treito de 110 metros e consistirán nunha actuación de mellora da mobilidade peonil na contorna do centro social de Valga, mediante a execución de beirarrúas nas dúas marxes, o acondicionamento de zonas axardinadas e a creación de zonas de estacionamento para os usuarios.
Tal e como apuntou o presidente provincial, Luis López, esta aprobación forma parte dun paquete de “tres cuestións relacionadas coa modernización e mellora para outras tantas estradas provinciais, que suman máis de 2,1 millóns de euros”, aprobadas na Xunta de Goberno desta semana.