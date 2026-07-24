Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

A Deputación aproba a dotación de 887.000 euros para mellorar en Valga a seguridade peonil nos Martores e Baño

Ambas actuacións terán impacto positivo nunha contorna que ten moita frecuencia a pé

Fátima Pérez
24/07/2026 18:23
Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra
Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Deputación de Pontevedra aproba do convenio co Concello de Valga para executar o proxecto de mellora da seguridade viaria na EP-8501 Valga-Os Martores e na EP-8502 Valga-Baño. A Xunta de Goberno provincial deu luz verde ao acordo, cun orzamento total de 887.000 euros, dos que a Deputación asumirá o 80% (709.000 euros) e o Concello de Valga o 20% restante (177.000 euros).

Concretamente, na EP-8502 Valga-Baño crearase un novo espazo peonil seguro e continuo nunha contorna moi sensible polos equipamentos públicos, como o CEIP Baño Xanza, a escola infantil municipal ou o centro social, que provocan múltiples desprazamentos a pé. Tamén se executarán pasos sobreelevados e se mellorarán os servizos co soterramento das liñas de electricidade e telecomunicacións e mais a renovación do alumeado público con LED de alto rendemento. Por último, crearanse dúas glorietas e beirarrúas que permitirán o acceso seguro a pé ao centro de Educación Infantil e Primaria e á gardería pública.

Pola outra banda, as obras na EP-8501 Valga-Os Martores afectarán a un treito de 110 metros e consistirán nunha actuación de mellora da mobilidade peonil na contorna do centro social de Valga, mediante a execución de beirarrúas nas dúas marxes, o acondicionamento de zonas axardinadas e a creación de zonas de estacionamento para os usuarios.

Tal e como apuntou o presidente provincial, Luis López, esta aprobación forma parte dun paquete de “tres cuestións relacionadas coa modernización e mellora para outras tantas estradas provinciais, que suman máis de 2,1 millóns de euros”, aprobadas na Xunta de Goberno desta semana. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620