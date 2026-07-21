BNG exige al gobierno que actúe para asegurar la limpieza de fincas y prevenir incendios

Fran Devesa Senín, portavoz del BNG de Valga Cedida

Fran Devesa, portavoz municipal del BNG, traslada la preocupación y el malestar de numerosos vecinos y vecinas de Valga que llevan tiempo reclamando una solución ante el abandono de multitud de fincas privadas repletas de maleza a escasos metros de sus viviendas. Asegura que llevan tiempo exigiendo una solución por parte de un gobierno municipal que “parece optar pola pasividade”. A esta problemática en parcelas particulares, aseguran que se suma el estado de abandono de los márgenes de las carreteras, de algunas cunetas y diversos terrenos de titularidad municipal.

Esta acumulación de vegetación se convierte en un peligro real para la seguridad en un contexto marcado por el aumento de las temperaturas y por episodios de sequía cada vez más frecuentes. Los nacionalistas recuerdan que la biomasa sin gestionar actúa como un combustible que incrementa de forma “alarmante” el riesgo y la propagación de incendios forestales. Al mismo tiempo, favorece la proliferación de plagas, roedores e insectos junto a las viviendas.

El BNG advierte que, en lugar de ejercer estas competencias y proteger a la población, el gobierno municipal prefiere derivar sus responsabilidades y animar a las personas afectadas a iniciar trámites y presentar denuncias ante otros organismos y administraciones externas. Por todo ello, solicitan que se atiendan las reclamaciones pendientes, dando prioridad a las parcelas colindantes con las viviendas, y que se ponga en marcha un plan de choque para la puesta a punto de los espacios públicos.