Valga trabaja para poner en marcha la XIII Ruta-Concurso ‘Tapa a Anguía’

Imagen de archivo de una edición pasada de la Ruta-Concurso ‘Tapa a Anguía’ D.A.

Valga avanza en la programación cultural, lúdica y gastronómica de su Festa da Anguía e Mostra da Caña do País que se celebrará el próximo mes de agosto. Una de estas actividades, pensadas para poner en valor estos dos productos, es la XIII edición de la Ruta-Concurso ‘Tapa a Anguía’, en la que restauración y hostelería de Valga ofrecen sus mejores elaboraciones culinarias.

Esta ruta de tapas se celebrará, como es habitual, durante los dos últimos fines de semana de agosto: los días 22, 23, 29 y 30. Las tapas se servirán de forma gratuita con las consumiciones en los siguientes horarios: los sábados de 12:00 a 15:00 y de 20:00 a 23:00 horas, y los domingos al mediodía.

Valoración del público

El Concello facilitará a los establecimientos participantes la anguila, ya limpia, para la elaborar las tapas. Estas serán valoradas por un jurado profesional y, además, habrá una votación popular por parte de las personas que acudan a degustarlas y reúnan los sellos de los establecimientos participantes. El público decidirá con sus votos cuáles son las mejores tapas y, por tanto, los establecimientos ganadores de los Mandiles de Oro, Plata y Bronce. Para participar en la votación será necesario reunir los sellos de los bares participantes tras degustar sus tapas y dejar la papeleta en las urnas.

Entre todas las personas que participen en la elección de las mejores tapas se sortearán diez vales de 30 euros cada uno para gastar en el comercio local. La tapa ganadora de esta modalidad podrá degustarse en la Festa da Anguía de 2027.

Plazo de solicitudes

Los hosteleros de Valga tendrán de plazo hasta el próximo 3 de agosto para presentar las solicitudes de participación en el registro del Concello.