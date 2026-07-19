Valga reivindica el valor de la caza para la gestión ambiental en la I Festa do Rural Galego

Algunos de los galardonados en la I Festa da Caza e do Rural Galego Cedida

Valga celebró hoy su primera Festa da Caza e do Rural Galego para poner en valor el papel clave que desempeñan tanto la actividad cinegética como la pesca continental en Galicia. Al acto asistió la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, para reivindicar la contribución de ambas actividades a la conservación del patrimonio natural. “Sen caza teriamos un problema de carácter ambiental brutal”, apuntó la conselleira.

Reconocimientos

Durante la jornada matinal la organización hizo entrega de los premios ‘Xuntos pola caza’, un reconocimiento público a personas y entidades que trabajan por la defensa del rural y de la actividad cinegética, así como en la divulgación de los valores sociales y ambientales de la caza. El valgués Antonio Santiago Gregorio (Tucho) fue galardonado con el premio ‘Toda unha vida’, mientras que Antía, Iván y Fran recibieron el premio ‘Fervor cinexético’ y el pregonero Michel Coya el de cazador ejemplar. La Supercopa Galicia Terra de Melide de rastro, el Safari Club Internacional y la misma conselleira Ánxeles Vázquez fueron otros de los galardonados. Además, el alcalde también recibió un detalle por su colaboración para sacar adelante esta fiesta.

Actividades

Antes de la comida popular en el Parque Irmáns Dios Mosquera, se realizó una ofrenda floral a San Huberto, patrón de los cazadores. Más allá de los actos instituciones, el público asistente también pudo disfrutar de exposiciones de perros de caza y aves de cetrería, talleres de elaboración de moscas, demostraciones de pesca, tiro con arco, mercado de artesanía y productos gastronómicos y degustación de carne de caza, entre otras.