La construcción de las BUO de Valga y Portas avanza a buen ritmo con vista a finales de año

Imagen del comienzo de los trabajos en la BUO de Valga Cedida

Las obras para instalar dos Bases de Unidades Operativas (BUO) en los concellos de Valga y Portas avanzan a buen ritmo y a estas alturas ya se completaron los movimientos de tierras, las cimentaciones y las estructuras en hormigón en ambos edificios. Estas infraestructuras, que podrían estar listas entre diciembre de este año y principios de 2027, pretenden servir para reforzar la prevención y defensa contra incendios forestales en el Distrito Forestal XIX Caldas-O Salnés. Estas bases serán además las primeras de la comarca y las más próximas a O Salnés, ya que, actualmente, solo se registran BUO en Rianxo, Mondoñedo, Muíños, Verín, A Veiga y Mos y se prevé construir en los municipios de Tui y Bande.

Tal y como apunta la Consellería de Medio Rural durante el próximo mes de agosto la previsión es que se continúe avanzando con el resto de prefabricados en hormigón, para que, en septiembre, las edificaciones tengan el cierre y se pueda trabajar en el interior de las instalaciones a partir del mes de octubre.

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Desde Medio Rural aseguran que el invierno condicionó hasta cierto punto los trabajos, pero consideran que se podrán cumplir los plazos previstos para, en diciembre de este año, en el caso de Valga, y a principios de 2027, en Portas, contar con dos nuevas Bases de Unidades Operativas contra incendios.

En cuanto al presupuesto de los trabajos, este es muy similar en ambos proyectos con una inversión de cerca de 500.000 euros en el caso de Valga y de unos 545.000 euros para Portas.

Se trata de uno de los proyectos que más peso gana sobre todo en estos meses de verano con el aumento de los incendios forestales y la necesidad de ganar en prevención. Para la Consellería la lucha contra fuegos es una prioridad, a la que este año destinan más de 116 millones de euros, de los cuales 75,38 millones son para prevención y los restantes 40,6 para las labores de extinción.