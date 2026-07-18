Abre el plazo para inscribirse a la ruta del +Bosques por las fervenzas de Parafita y Raxoi

La Fervenza de Raxoi, en Valga Cedida

La Diputación de Pontevedra abre este lunes, 20 de julio, a las 9:00 horas el plazo de inscripción para los recorridos de agosto del programa +Bosques, una iniciativa que promueve el contacto directo con la naturaleza y permitirá disfrutar de los beneficios de los baños de bosque. En esta nueva edición, las personas participantes podrán disfrutar de cerca de una decena de espacios naturales, entre ellos las fervenzas de Parafita y Raxoi, en Valga.

Cada ruta estará limitada a un máximo de 15 personas ya que buscan ofrecer a las personas participantes una experiencia llena de estímulos para comprender el método de aplicación del baño de bosque y fomentar la conexión directa con la naturaleza. De este modo, se promoverá la estimulación sensorial a través del olfato, el tacto, la vista, el oído y el gusto, además de realizar ejercicios físicos y psicológicos para comprender, conocer y fortalecer los vínculos con el entorno natural de la provincia.

La próximo cita en Valga será el 15 de agosto

El recorrido del mes de agosto en Valga será el próximo 15 de agosto, pero se podrá disfrutar también en septiembre. La inscripción para estos últimos recorridos del año se abrirá el 24 de agosto.

Otros entornos

El programa provincial ofrece también visitas a los espacios naturales de Barosa, en Barro; Carboeiro, en Silleda; la Illa de Tambo, en Poio; el Pazo de Lourizán, en Pontevedra; Maneses, en Campo Lameiro; y el río Lérez, en Pontevedra.