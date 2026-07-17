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Valga

La Casa Vella celebrará mañana sus 45 años de historias, celebraciones y tradición celeste

Fátima Pérez
17/07/2026 09:07
A Casa Vella, en Valga
A Casa Vella, en Valga
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La Casa Vella de Valga celebrará mañana su 45 aniversario con una fiesta que comenzará a las 18:00 horas y que contará con la cesureña Noa García, jugadora de As Celtas, como pregonera. Este espacio emblemático del municipio es conocido por ser la sede de la Peña Celtista Baixo Ulla, de ahí su relación con el equipo celeste. 

A Casa Vella, en Valga

A Casa Vella de Valga celebra el quinto aniversario de la Peña Celtista Baixo Ulla

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Mañana, sábado 18 de julio, celebrara como cada año su fiesta de aniversario, en esta ocasión por sus 45 años de historia. La cita contará con la banda arousana Grupo M80 y con Rubén PB and Jayceekevicius, quienes se encargarán de amenizar la fiesta hasta altas horas de la madrugada.

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