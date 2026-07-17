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Valga

El BNG visita el CODI y el CIM en busca de posibles mejoras para potenciar los servicios

Fátima Pérez
17/07/2026 08:02
Miembros del grupo municipal del BNG en su visita a los espacios
Miembros del grupo municipal del BNG en su visita a los espacios
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Miembros del BNG de Valga, Fran Devesa, Berta Magariños y David Dadín, visitan las instalaciones del Centro Ocupacional de Personas con Discapacidad (CODI) y del Centro de Información a la Mujer (CIM). La visita tuvo como objetivo conocer de primera mano su funcionamiento diario, evaluar las necesidades existentes para tratar de mejorar y potenciar los servicios públicos y poner en valor la importante labor social que desarrollan estos espacios.

En el CODI se llevan a cabo diversas actividades destinadas a favorecer la autonomía, la participación activa y la inclusión real de las personas usuarias. Asimismo, el grupo municipal profundizó en el trabajo del CIM, un recurso que calificaron de “esencial” para la información, el asesoramiento jurídico y psicológico, y el apoyo integral a las mujeres, así como para seguir avanzando hacia la igualdad real en Valga. Durante la conversación también se abordó la necesidad urgente de impulsar proyectos de concienciación y prevención.

El BNG de Valga señaló como clave la colaboración con los centros educativos para trabajar, desde edades tempranas, en ámbitos tan transversales como la igualdad, el respeto, la prevención de las violencias machistas, o la convivencia. 

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