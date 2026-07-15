Valga abre la convocatoria para el XXXVI Concurso da Caña do País con 1.450 euros en premios

Imagen de archivo de la Festa da Mostra da Caña do País D.A.

Valga abre la convocatoria para el concurso de Caña do País dentro de la XXXVI Festa da Mostra da Caña do País, una de las citas más atractivas del municipio. El certamen repartirá este año un total de 1.450 euros en premios y destinará además 600 euros a la adquisición de trofeos.

El concurso reconocerá las mejores elaboraciones de caña en las tres modalidades habituales: blanca, de hierbas y tostada. En cada categoría se concederán dos premios. Los primeros clasificados recibirán un trofeo conmemorativo, un diploma y una dotación económica de 500 euros en la modalidad de caña blanca y de 300 euros en las categorías de hierbas y tostada. Los segundos clasificados recibirán 150 euros para la caña blanca y 100 euros para las otras dos modalidades, además de trofeo y diploma conmemorativo.

Podrán participar personas empadronadas en Valga o que elaboren la caña con productos procedentes de terrenos situados en el término municipal. En cuanto al plazo para presentarse a la convocatoria finalizará el próximo 25 de agosto a las 14:00 horas.