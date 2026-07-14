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Valga

Un proyecto del IES de Valga, seleccionado como uno de los más innovadores de todo el país

El proyecto ‘BioAlerta: detección inteligente de contaminación del agua’ fue seleccionado en la X Convocatoria de Ayudas Dualiza y recibirá ahora apoyo económico para sacarlo adelante

Fátima Pérez
14/07/2026 18:44
Integrantes del proyecto ‘BioAlerta: detección inteligente de contaminación del agua’
Integrantes del proyecto ‘BioAlerta: detección inteligente de contaminación del agua’
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El IES Plurilingüe de Valga se posiciona como uno de los más innovadores del país tras haber sido seleccionado el proyecto ‘BioAlerta: detección inteligente de contaminación del agua’ en la X Convocatoria de Ayudas Dualiza, impulsada por CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa. Este trabajo recibirá ahora el apoyo económico de la organización para salir adelante en el curso 2026-2027.

La iniciativa tiene como objetivo diseñar un prototipo de sistema de biodetección de la calidad del agua que combinará el uso de mejillones, sensores y tecnologías de visión artificial para monitorizar posibles episodios de contaminación. Con ello, el alumnado trabajará en una solución que integra conocimientos de biología, tecnología y análisis de datos para contribuir a la vigilancia ambiental y a la protección de los ecosistemas acuáticos.

Financiación

Concretamente esta edición  superar por primera vez el medio millón de euros para apoyar proyectos en un total de 68 centros de Formación Profesional, diez más que en el pasado curso académico.

La diversidad temática vuelve a ser uno de los rasgos más destacados de la Convocatoria, ya que los proyectos seleccionados muestran cómo la Formación Profesional está incorporando tecnologías emergentes y desarrollando soluciones aplicadas para responder a retos relacionados con la accesibilidad y la mejora de los procesos productivos. La transformación digital de los entornos industriales también está presente en numerosos proyectos, así como la Inteligencia Artificial (IA),  los drones, la sostenibilidad o la economía circular.

Para su selección, la comisión ha valorado el carácter innovador y aplicable de las propuestas, su capacidad de transferencia, la diversidad de agentes implicados y su impacto social. 

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