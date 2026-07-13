Valga obtiene una nueva subvención de casi un millón de euros para Porto Piñeiro

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, con el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro Cedida

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, firma con el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, el convenio para poner en valor el área de ocio y deporte de Porto Piñeiro. Esta subvención, que financiará el 100% de un proyecto valorado en 875.000 euros, llega gracias al Plan Provincia Extraordinaria – Plan Extra. Concretamente 700.000 euros llegarán en el marco de este Plan Extra mientras que los 175.000 euros restantes se cubrirán con recursos del Plan +Provincia.

El proyecto se centra en las lagunas de Minas Mercedes y Porto Piñeiro, ambas situadas en el entorno de la carretera PO-548, en O Forno - A Torre. Allí se crearán zonas de tránsito y de estancia para personas, así como nuevas zonas verdes con una iluminación moderna y adaptada. En cuanto al mobiliario, se instalarán nuevos bancos, mesas, aseos, fuentes, juegos infantiles y un edificio modular de usos múltiples. Además, como parte de la actuación, también se actuará para soterrar las redes de abastecimiento, saneamiento y electricidad.

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En enero de este año el alcalde, José María Bello Maneiro, ya adelantó que se estaba trabajando para obtener fondos para “marcar un antes e un despois a nivel turístico”. Ahora se formaliza este nuevo convenio que permite avanzar más en una obra que va mucho más allá.

Concretamente en este entorno de Porto Piñeiro se están llevando a cabo hasta tres actuaciones para transformar por completo el entorno: la creación de una playa artificial, la construcción de una piscina y la continuación de las sendas para peatones y ciclistas.

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Este proyecto comenzó en 2023 para recuperar la antigua mina de extracción de arcilla y se han invertido ya cerca de tres millones de euros en el espacio, pero todos estos fondos proceden del organismo autonómicos o provincial, no se fondos municipales.