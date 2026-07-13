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Valga

El Parque Irmáns Dios Mosquera acoge este domingo la I Festa da Caza e do Rural Galego

Fátima Pérez
13/07/2026 23:00
Presentación de la I Festa da Caza e do Rural Galego
Presentación de la I Festa da Caza e do Rural Galego
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Valga celebrará este domingo, 19 de julio, en el Parque Irmáns Dios Mosquera la I Festa da Caza e do Rural Galego. En la presentación del evento participaron tanto el alcalde, José María Bello Maneiro, como el presidente de la Mesa Galega pola Caza, Manuel Martínez; el presidente de la Sociedad de Caza San Huberto de Valga, Javier Sánchez; y representantes de otras sociedades: Francisco Rial, de Caldas, y David Landín, de Portas.

Actividades previstas

Durante la celebración el público podrá asistir a una muestra de perros de caza, exhibiciones de rastro, exposición de aves de cetrería, degustación de carne de caza, campo de tiro virtual, taller de iniciación a la pesca para niños, mercado con artesanías, y un “tardeo” con mucha música. El recinto abrirá a las 9:00 horas y, sobre las 11:30, está prevista la inauguración. Habrá también un pregón a cargo de Michel Coya y una entrega de trofeos a entidades y personas de relevancia para el sector.

La organización coincidió durante la presentación en destacar la caza como “un sector fundamental para o rural galego” y en la necesidad de cambiar su imagen social. 

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