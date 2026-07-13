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Diario de Arousa

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Valga

Fran Devesa volverá encabezar a candidatura para o BNG de Valga

Entre os eixes principais da súa proposta destacan facilitar o acceso á vivenda, reforzar os servizos públicos ou mellorar o mantemento das infraestruturas municipais

Fátima Pérez
13/07/2026 20:27
O BNG presenta a Fran Devesa como candidato por Valga un ano máis
O BNG presenta a Fran Devesa como candidato por Valga un ano máis
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O BNG de Valga confía novamente en Fran Devesa para encabezar a candidatura nas próximas eleccións municipais e liderar o proxecto co que pretenden abrir unha nova etapa no concello.

Devesa naceu en Valga en 1980 e, na actualidade, é o portavoz e concelleiro do BNG na corporación municipal. No ámbito profesional, desenvolve a súa actividade no sector empresarial, onde impulsou un recoñecido proxecto vinculado ao turismo sostible e ao deseño arquitectónico.

Pontón acompañada do portavoz municipal, Fran Devesa, e o deputado Luís Bará

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Foi presidente da Asociación Cultural Os Penoucos, participou activamente en iniciativas de promoción do territorio e da memoria histórica, e mantén unha estreita relación co tecido asociativo, deportivo e empresarial da zona.

Devesa ten claras as prioridades do partido e as que ten que defender: “coidar, manter e darlle contido ao que xa temos, atender o día a día da veciñanza e planificar o futuro para facer de Valga un concello moderno, transparente, xusto e aberto”.

Entre os eixes principais da súa proposta destacan facilitar o acceso á vivenda, reforzar os servizos públicos e a atención ás persoas maiores, mellorar o mantemento das infraestruturas municipais, apoiar o deporte e a cultura, e crear novas oportunidades socioeconómicas para revitalizar o municipio.

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