Fran Devesa volverá encabezar a candidatura para o BNG de Valga
Entre os eixes principais da súa proposta destacan facilitar o acceso á vivenda, reforzar os servizos públicos ou mellorar o mantemento das infraestruturas municipais
O BNG de Valga confía novamente en Fran Devesa para encabezar a candidatura nas próximas eleccións municipais e liderar o proxecto co que pretenden abrir unha nova etapa no concello.
Devesa naceu en Valga en 1980 e, na actualidade, é o portavoz e concelleiro do BNG na corporación municipal. No ámbito profesional, desenvolve a súa actividade no sector empresarial, onde impulsou un recoñecido proxecto vinculado ao turismo sostible e ao deseño arquitectónico.
Foi presidente da Asociación Cultural Os Penoucos, participou activamente en iniciativas de promoción do territorio e da memoria histórica, e mantén unha estreita relación co tecido asociativo, deportivo e empresarial da zona.
Devesa ten claras as prioridades do partido e as que ten que defender: “coidar, manter e darlle contido ao que xa temos, atender o día a día da veciñanza e planificar o futuro para facer de Valga un concello moderno, transparente, xusto e aberto”.
Entre os eixes principais da súa proposta destacan facilitar o acceso á vivenda, reforzar os servizos públicos e a atención ás persoas maiores, mellorar o mantemento das infraestruturas municipais, apoiar o deporte e a cultura, e crear novas oportunidades socioeconómicas para revitalizar o municipio.