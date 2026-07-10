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Diario de Arousa

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Valga

Pontón destaca en Valga a urxencia de poñer freo á eucaliptización para combater lumes

Fátima Pérez
10/07/2026 17:23
Pontón acompañada do portavoz municipal, Fran Devesa, e o deputado Luís Bará
Pontón acompañada do portavoz municipal, Fran Devesa, e o deputado Luís Bará
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A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, apuntou desde Valga a urxencia de poñer freo á eucaliptización de Galicia e apostar por un monte “limpo, ordenado e multifuncional” para combater os lumes. Durante a súa visita á empresa Serrerías Rodríguez, aproveitou para trasladar todo o apoio ás familias das vítimas do recente incendio de Almería.

Así, Pontón urxiu “un cambio de rumbo” nas políticas da Xunta para o monte e o medio rural, un xiro que pasa por que “haxa ordenación, planificación e un monte multifuncional”.

A planificación axeitada do monte é unha das medida que contribuiría ademais a impulsar o sector dos serradoiros, un sector do cal remarcou o seu potencial e no que na actualidade hai operativos arredor de 120 serradoiros cun volume de emprego que supera os 7.000 postos de traballo.

A portavoz defendeu a proposta do BNG para desenvolver a cadea de valor monte-madeira, dado que Galicia aglutina o 50% das cortas, pero só o 13% do emprego e o 8% da industria do moble, polo que considerou preciso apostar polas “posibilidades que ten transformar a madeira”. Neste sentido, avanzou que levará ao Parlamento galego unha proposta para que a Xunta utilice a madeira como un elemento estrutural na construción. 

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