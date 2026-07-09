Valga ofrece formación en realidad virtual con un taller práctico y gratuito

Valga ofrece formación en realidad virtual con un taller gratuito Cedida

El Aula CeMIT de Valga llevó a cabo el obradoiro ‘Achégate á realidade virtual’, una actividad en la que los participantes se metieron de lleno en el mundo de esta tecnología con una introducción a la realidad virtual, formación sobre su uso, configuración y experimentación.

Durante la práctica se utilizaron herramientas de creatividad como Youtube VR, para viajar por el mundo subiendo montañas rusas con vídeos en 360 grados, o aplicaciones educativas para explorar la anatomía del cuerpo humano en tres dimensiones.

Con talleres como este, el Concello busca apostar por acercar las últimas tendencias tecnológicas a todos los vecinos y vecinas de manera práctica y gratuita.