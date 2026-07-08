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Valga

Valga y Medio Ambiente sueltan 15.000 truchas en Mina Mercedes para repoblar la laguna

Fátima Pérez
08/07/2026 18:40
Se trata de una acción promovida por el Concello y Medio Ambiente
Se trata de una acción promovida por el Concello y Medio Ambiente
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La Mina Mercedes recibió ayer 15.000 ejemplares de trucha gracias a una acción promovida por el Concello y la Jefatura Territorial de Medio Ambiente de la Xunta para contribuir a la repoblación de la laguna, que está declarada como zona libre para la práctica de la pesca sin muerte.

Estos alevines de trucha común proceden de la piscifactoría de Carballedo, en Cerdedo-Cotobade, y tienen un tamaño de unos cuatro centímetros. La suelta se realizó en varios puntos de la laguna bajo la supervisión de agentes medioambientales.

La mayor laguna de origen no natural de la provincia

La Mina Mercedes, situada en el lugar de A Torre, es la mayor laguna de origen no natural de la provincia de Pontevedra, con una superficie de unos 30.000 metros cuadrados. En su día fue una explotación de arcilla a cielo abierto vinculada a la actividad industrial de la empresa cerámica Novo y Sierra y, posteriormente, el Concello promovió su recuperación.

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En la actualidad constituye un ecosistema de gran valor natural, con comunidades vegetales formadas por árboles como sauces, alisos y fresnos, y plantas como la espadaña, la paja real o la platanaria. En este hábitat existe una variada fauna avícola, siendo especialmente numerosas las poblaciones de patos y gansos. 

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