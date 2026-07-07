Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

El BNG exige mejorar la climatización en el Centro de Día de Valga

Fátima Pérez
07/07/2026 19:32
Fran Devesa Senín es el portavoz del grupo municipal del BNG de Valga
Fran Devesa Senín es el portavoz del grupo municipal del BNG de Valga
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Representantes del grupo municipal del BNG de Valga visitaron el Centro de Día para conocer de primera mano la situación de las instalaciones y recoger propuestas de usuarios y trabajadores para mejorar “un dos servizos máis importantes do concello”. Entre las necesidades más urgentes los nacionalistas destacan ahora  la instalación de un sistema de climatización adecuado.

Esta demanda, según apunta el BNG, demuestra que el actual espacio que alberga el Centro de Día, el auditorio municipal de Cordeiro, presenta limitaciones evidentes y refuerza la necesidad de trasladar el espacio al CODI en Baño. Mientras ese traslado no se produzca, consideran que la climatización debe ser una prioridad inmediata por una cuestión de salud, bienestar y dignidad.

Además, los nacionalistas insisten en que el centro necesita otras actuaciones urgentes para garantizar la seguridad y la comodidad de las personas mayores. Entre ellas, la instalación de una cubierta en la puerta de acceso para que puedan entrar y salir protegidos de la lluvia, así como una solución definitiva para los problemas del ascensor. También, se solicita colocar bancos en las inmediaciones para que quienes puedan salir a dar un paseo dispongan de un lugar adecuado donde descansar. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620