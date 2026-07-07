El BNG exige mejorar la climatización en el Centro de Día de Valga

Fran Devesa Senín es el portavoz del grupo municipal del BNG de Valga Cedida

Representantes del grupo municipal del BNG de Valga visitaron el Centro de Día para conocer de primera mano la situación de las instalaciones y recoger propuestas de usuarios y trabajadores para mejorar “un dos servizos máis importantes do concello”. Entre las necesidades más urgentes los nacionalistas destacan ahora la instalación de un sistema de climatización adecuado.

Esta demanda, según apunta el BNG, demuestra que el actual espacio que alberga el Centro de Día, el auditorio municipal de Cordeiro, presenta limitaciones evidentes y refuerza la necesidad de trasladar el espacio al CODI en Baño. Mientras ese traslado no se produzca, consideran que la climatización debe ser una prioridad inmediata por una cuestión de salud, bienestar y dignidad.

Además, los nacionalistas insisten en que el centro necesita otras actuaciones urgentes para garantizar la seguridad y la comodidad de las personas mayores. Entre ellas, la instalación de una cubierta en la puerta de acceso para que puedan entrar y salir protegidos de la lluvia, así como una solución definitiva para los problemas del ascensor. También, se solicita colocar bancos en las inmediaciones para que quienes puedan salir a dar un paseo dispongan de un lugar adecuado donde descansar.