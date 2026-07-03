El Pleno de Valga fija Santa Ana y San Roque como festivos para el 2027

La Corporación municipal en el Pleno de Valga Cedida

La Corporación municipal se reunió ayer en un Pleno ordinario para aprobar los festivos locales del próximo año 2027. Los lunes 26 de julio (festividad de Santa Ana) y 16 de agosto (San Roque) fue la propuesta que se debatió en la sesión y que fue aprobada con los votos a favor del grupo de gobierno y del PSOE, y la abstención del BNG.

También fue aprobada, por unanimidad, la moción presentada por el BNG proponiendo la restauración integral del peto de ánimas en el lugar de O Pino. Estas estructuras son pequeños monumentos religiosos de piedra que se situaban en caminos, puentes y encrucijadas para simbolizar el vínculo y la solidaridad entre vivos y muertos en Galicia.

BNG presentará una moción para restaurar el entorno del peto de ánimas de O Pino Más información

El alcalde, José María Bello Maneiro, explicó que el proyecto de mejora de la seguridad vial en la intersección situada en el kilómetro 89,400 de la N-550 incluye la puesta en valor de este peto de ánimas. Además, el regidor recordó que este proyecto está aprobado por el Gobierno desde el año 2017 “e seguimos realizando xestións para que o executen canto antes”.

Convenio personal laboral

El tercer punto del orden del día fue la aprobación de una enmienda presentada por la Consellería de Empleo al convenio colectivo del personal laboral del Concello para incluir una tabla retributiva, que ya ha sido aprobada por la comisión negociadora. El alcalde remarcó que este convenio, que regula las condiciones del personal laboral al servicio de la administración local, fue aprobado en su día por unanimidad de las organizaciones sindicales CSIF, CCOO, CIG y UGT.