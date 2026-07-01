Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga 

Polémica en la escuela infantil de Valga: las familias denuncian una “desastrosa” gestión

Fátima Pérez
01/07/2026 07:28
La escuela infantil municipal de Valga
D.A.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Se abre polémica en torno a la escuela infantil municipal de Valga. Las familias reclaman mejoras en la gestión del espacio y piden que este disponga de una pedagoga a tiempo completo, que se respeten los horarios de las siestas o una mejora en los menús del comedor escolar, entre otras.

Ya en 2024 esta misma escuela fue el foco de atención cuando hubo que renovar el contrato del servicio y tras varios intentos para su adjudicación y concursos que quedaron desiertos fue la empresa actual, y la que ahora recibe las críticas, la que tomó las riendas del servicio. Al parecer las familias critican su “baixa implicación e poucas ganas de traballar” y, por esto, piden una serie de cambios para mejorar la gestión de la escuela. “Vedes normal que a empresa non dea a cara e as familias teñan que mandar miles de mensaxes, moitas sen resposta?”, denuncian.

Por su parte, el BNG de Valga asegura que solicitó al Concello, ya en dos ocasiones,  un permiso para visitar distintos espacios de la villa, entre ellos la escuela  infantil. Su intención es precisamente poder ver como funciona todo desde dentro, pero por el momento no han tenido aún respuesta y aclaran que, si el Concello no contesta, recurrirán a la valedora do pobo. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620