Polémica en la escuela infantil de Valga: las familias denuncian una “desastrosa” gestión

La escuela infantil municipal de Valga D.A.

Se abre polémica en torno a la escuela infantil municipal de Valga. Las familias reclaman mejoras en la gestión del espacio y piden que este disponga de una pedagoga a tiempo completo, que se respeten los horarios de las siestas o una mejora en los menús del comedor escolar, entre otras.

Ya en 2024 esta misma escuela fue el foco de atención cuando hubo que renovar el contrato del servicio y tras varios intentos para su adjudicación y concursos que quedaron desiertos fue la empresa actual, y la que ahora recibe las críticas, la que tomó las riendas del servicio. Al parecer las familias critican su “baixa implicación e poucas ganas de traballar” y, por esto, piden una serie de cambios para mejorar la gestión de la escuela. “Vedes normal que a empresa non dea a cara e as familias teñan que mandar miles de mensaxes, moitas sen resposta?”, denuncian.

Por su parte, el BNG de Valga asegura que solicitó al Concello, ya en dos ocasiones, un permiso para visitar distintos espacios de la villa, entre ellos la escuela infantil. Su intención es precisamente poder ver como funciona todo desde dentro, pero por el momento no han tenido aún respuesta y aclaran que, si el Concello no contesta, recurrirán a la valedora do pobo.