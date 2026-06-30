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Valga 

Los 200 participantes de la Ruta Quetzal se sumergen en el patrimonio local de Valga

Fátima Pérez
30/06/2026 15:52
Los participantes de la Ruta Quetzal a su paso por Valga
Los participantes de la Ruta Quetzal a su paso por Valga
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Tras su arranque ayer en Vilanova, los 200 participantes de la Ruta Quetzal continuaron hoy su recorrido por el territorio de Mar de Santiago y, en concreto, por Valga. Estos jóvenes, que cuentan con algunos de los mejores expedientes académicos del país, pudieron disfrutar de una jornada de contacto con la naturaleza y el patrimonio local.

El campamento se estableció ya en el pabellón, donde se realizaron las primeras actividades de esta convivencia

Unos 200 jóvenes toman Vilanova como punto de partida de la Ruta Quetzal

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A primera hora de la mañana se acercaron a la cascada de Parafita para después trasladarse hasta O Pino y recorrer un tramo del Camino de Santiago. Avanzaron por el Monte Albor, en paralelo al río Valga, hasta cruzarlo a la altura de Chenlo. Durante el recorrido pasaron por la iglesia de San Miguel y descendieron hacia Ponte Valga.

En el camino los jóvenes estuvieron acompañados por los concejales de Valga Malena Isorna y José Ángel Souto.

El acto institucional tuvo lugar en las inmediaciones de la Casa Consistorial. Allí, el grupo fue recibido por el alcalde, José María Bello Maneiro, y la concejala Carmen Gómez, quienes hicieron entrega de un obsequio al director de la Ruta Quetzal, Íñigo de la Quadra-Salcedo.

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