El juicio por obstrucción a la justicia contra los familiares de Andrés Quintá llegará a los tribunales el 2 de julio

Andrés Quintá en las instalaciones de Extrugasa, en Valga GonzaloSalgado

La Justifica fija para el próximo jueves 2 de julio el juicio contra los familiares y conocidos del empresario y responsable de Gestión Corporativa Quintá S. L. -de las que forman parte Extrusionados Galicia, Galipán y Extrugasa Transformación-, Andrés Quintá. La Fiscalía pide un total de dos años y nueve meses de prisión para tres personas acusadas por un delito de obstrucción a la justicia por, presuntamente, presionar a este empresario de 85 años para que retirase una denuncia contra su asesor personal y dos de sus hijos.

Los hechos se remontan a agosto de 2024 cuando Quintá presentó una querella contra estas personas de su entorno cercano acusándolas de haberse apropiado del control de sus empresas. Así, se iniciaron las diligencias previas y se acordó la toma de declaración de las personas querelladas.

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Presuntamente los acusados, conocedores de esta denuncia y del deterioro cognitivo del empresario, lo presionaron para que firmase un escrito de renuncia a las acciones penales que había emprendido. Lo trasladaron hasta el Juzgado de Caldas y le impidieron utilizar su teléfono móvil logrando así que firmara el escrito de renuncia y se archivara provisionalmente el procedimiento. Por todo ello, se les acusa ahora a los responsables de estas acciones de un delito de obstrucción a la justicia.

Audiencia preliminar

El pasado 23 de abril los representantes legales de ambas partes se reunieron en la Audiencia Provincial de Pontevedra en lo que fue una sesión preliminar que planteó una suspensión por confluencia de peticiones al haber dos denuncias sobre la mesa: la de obstrucción a la justicia y la querella presentada en su día por Quintá.

El juicio quedó por tanto pendiente de señalamiento, pero ahora las partes se verán de nuevo las caras para resolver este pleito legal el próximo 2 de julio a las 10:00 horas.