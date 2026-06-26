BNG presentará una moción para restaurar el entorno del peto de ánimas de O Pino

El entorno del peto de ánimas de O Pino, en Valga Cedida

El BNG de Valga presentará una moción en el próximo pleno para solicitar la restauración urgente y el acondicionamiento del entorno del peto de ánimas de O Pino, un elemento patrimonial que actualmente está deteriorado. Esta iniciativa exige que el gobierno municipal destine recursos para frenar el abandono de una pieza que cuenta con la máxima protección legal, al estar catalogada con el código ER-302 en el Plan Xeral de Ordenación Municipal e incluida en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Galicia.

Los nacionalistas consideran inaceptable el estado de abandono en el que se encuentra esta obra escultórica que, aseguran, es el único peto de ánimas de esta tipología existente en todo el término municipal de Valga.

Estas estructuras son pequeños monumentos religiosos de piedra, muy comunes en Galicia, que se situaban estratégicamente en caminos, puentes y encrucijadas para simbolizar el profundo vínculo y la solidaridad entre los vivos y los muertos en la cultura gallega.

El objetivo tradicional de estas construcciones era que las personas que pasaban por el lugar dejaran una limosna o rezaran una oración por las almas del Purgatorio, para recaudar dinero que se utilizaba para pagar misas.