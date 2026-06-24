La parcelaria de San Miguel avanza a una nueva fase tras la clasificación de los terrenos
Los propietarios podrán consultar los planos y, en caso de detectar algún error, presentar alegaciones entre los días 15 de julio y 14 de agosto
Vecinos y propietarios de terrenos en los lugares de Martores, Vilares, Laceiras y Raxoi, que forman parte del proyecto de reestructuración parcelaria de la parroquia de San Miguel, se reunieron ayer con representantes de Medio Rural, el alcalde de Valga y personal de la empresa Enseros -contratada para la realización de los trabajos-, para conocer detalles sobre el avance del proceso.
Así, se notificó la finalización de los trabajos de investigación de la propiedad y de la clasificación de los terrenos y por tanto, como paso previo a la aprobación oficial de las bases de la reestructuración, se abre ahora una nueva fase: Enquisa de Bases. Aquí cada propietario recibirá por correo una carta con un documento en el que constan las parcelas declaradas, con los datos de superficie y clasificación. En ese mismo escrito se les indicará dónde pueden consultar los planos y en caso de detectar algún error podrán presentar alegaciones entre los días 15 de julio y 14 de agosto.
Una vez se aprueben las bases de la reestructuración, se elaborará un plan de usos del suelo y se trazará la nueva red de caminos, en la que se intentará respetar al máximo las pistas ya existentes. Será el paso previo a la designación de las nuevas fincas.