Valga presume de potencial vitivinícola y de aguardiente de caña

Visita al Centro de Interpretación de la Caña del País Cedida

Las últimas jornadas de enoturismo organizadas por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Salnés-Ulla Umia destacaron en Valga el potencial vitivinícola, cultural y paisajístico de un territorio que abarca la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Viño da Terra de Barbanza e Iria.

La iniciativa nació para poner en valor los recursos locales a través de los itinerarios enoturísticos más representativos, por sus paisajes de gran valor y su tradición vitivinícola que da lugar a vinos de gran calidad y a otros productos derivados, como el aguardiente de caña.

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Así, los participantes de esta jornada visitaron el Centro de Interpretación de la Caña do País para conocer un producto altamente valorado que aporta una singularidad al sector vitivinícola de la IGP Barbanza e Iria. De hecho, se destacó también que, en algunos casos, como el de Valga, la fama y la calidad del aguardiente superan a las del propio vino.

Un espacio para divulgar la tradición cañera

En esta línea, se explicó a los visitantes la importancia de la destilación tradicional del aguardiente en el municipio, profundizando en su historia y en las diferentes variedades de licores que se elaboran artesanalmente. También se expusieron los motivos que llevaron al Concello a construir la Casa da Caña, un espacio en el que se desarrollan actividades destinadas a conservar y divulgar la tradición cañera de Valga.