Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

El concurso para el Cartel de la Festa da Anguía e Mostra da Caña otorgará 150 euros al ganador

Fátima Pérez
18/06/2026 08:08
Festa da Anguía e Mostra da Caña do País
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Valga publica las bases para animar a la ciudadanía a participar en el concurso de diseño del Cartel de la XXXVI Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, que este año se celebra del 22 al 30 de agosto, con premios de 150 euros para el primer clasificado, 100 euros para el segundo y 75 euros para el terceros, así como trofeos conmemorativos para los tres vencedores del certamen.

El plazo de presentación de las obras participantes será hasta el 3 de agosto y podrán participar todas aquellas personas empadronadas en el Concello de Valga.

Tal y como establecía la normativa de las antiguas ediciones, los diseños deberán incluir, obligatoriamente, los productos estrella de la celebración, la anguila y la caña, o elementos que sean esenciales en los procesos de obtención de estos productos. En cuanto al formato, las obras presentadas deberán ajustarse a la medida A3 y en orientación vertical. Además, deben ser originales y estar firmadas por el autor o autora.

La publicación de las obras premiadas se hará pública el próximo 5 de agosto, dos semanas antes de la fiesta. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620