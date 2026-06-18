El concurso para el Cartel de la Festa da Anguía e Mostra da Caña otorgará 150 euros al ganador

Festa da Anguía e Mostra da Caña do País

El Concello de Valga publica las bases para animar a la ciudadanía a participar en el concurso de diseño del Cartel de la XXXVI Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, que este año se celebra del 22 al 30 de agosto, con premios de 150 euros para el primer clasificado, 100 euros para el segundo y 75 euros para el terceros, así como trofeos conmemorativos para los tres vencedores del certamen.

El plazo de presentación de las obras participantes será hasta el 3 de agosto y podrán participar todas aquellas personas empadronadas en el Concello de Valga.

Tal y como establecía la normativa de las antiguas ediciones, los diseños deberán incluir, obligatoriamente, los productos estrella de la celebración, la anguila y la caña, o elementos que sean esenciales en los procesos de obtención de estos productos. En cuanto al formato, las obras presentadas deberán ajustarse a la medida A3 y en orientación vertical. Además, deben ser originales y estar firmadas por el autor o autora.

La publicación de las obras premiadas se hará pública el próximo 5 de agosto, dos semanas antes de la fiesta.