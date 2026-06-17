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Valga

El Concello convoca una reunión informativa para avanzar en la  parcelaria de San Miguel de Valga

Será el próximo 23 de junio a las 11:30 horas en la Casa da Cultura para ofrecer más detalles sobre el proceso

Fátima Pérez
17/06/2026 14:06
Fachada del Concello de Valga
Fachada del Concello de Valga
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El Concello de Valga convoca a todas las personas propietarias e interesadas en el proceso de reestructuración parcelaria de la zona de San Miguel de Valga a una reunión informativa el próximo 23 de junio a las 11:30 horas en la Casa da Cultura para ofrecer más detalles sobre los próximos trabajos y sobre el avance del proceso. 

La parcelaria de San Miguel de Valga avanza con la elección de la junta local para la concentración

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En concreto esta reestructuración prevé actuar en una superficie de 125 hectáreas divididas en 2.100 parcelas, propiedad de 322 vecinos de Valga. 

Para esta reorganización territorial, la Consellería do Medio Rural tiene previsto invertir un presupuesto de más de medio millón de euros para beneficiar a las cerca de 50 explotaciones agropecuarias que existen en la zona.

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