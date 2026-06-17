El Consello de Contas señala a Valga por una prolongación irregular en el puesto de intervención

Fran Devesa Senín es el portavoz del grupo municipal del BNG de Valga Cedida

El Consello de Contas publica un informe de fiscalización que sitúa el foco de atención sobre Valga, como uno de los ejemplos más evidentes de prolongación indefinida de una anomalía estructural que afecta al puesto de intervención. El grupo municipal del BNG asegura que este documento detectó “unha situación de arraigo no tempo que contravén a lexislación que rexe as figuras excepcionais de provisión deste posto”.

Los nacionalistas explican que el Consello de Contas constata que el puesto de intervención del Concello carece de un titular definitivo desde el 2017 y se cubre de forma sistemática mediante la fórmula extraordinaria de acumulación de funciones. “Deste xeito, a praza encadea xa case unha década sen acadar unha dotación de persoal estable ou definitiva de carreira, unha circunstancia que debilita o deseño orixinal do sistema de control interno local”.

Además, el BNG también insiste en que, aunque el informe solo analiza el puesto de interventor, todo lo descrito es aplicable también al de secretario. “Esta temporalidade fai que o Concello de Valga, a parte do seu salario, lles pague dietas de “manuntención, locomoción e peaxe”, que só no ano 2025 percibiron en dietas máis de 6.000 euros”

Por todo ello, exigen que se inicien los trámites necesarios para cubrir las plazas de intervención y secretaría a través de los mecanismos legales ordinarios y definitivos, garantizando la integridad en Valga.