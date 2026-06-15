Valga le entregan a Martínez-Almeida la figura de su boda que formó parte del Belén Artesanal

La delegación de Valga en el Palacio de Cibeles Cedida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, recibió en el Palacio de Cibeles a una delegación de Valga encabezada por el alcalde, José María Bello Maneiro, y quince integrantes de la asociación Amigos do Belén. El motivo: hacerle entrega de la figura que representa su enlace con Teresa Urquijo y que formó parte de la edición 2024/2025 del Belén. Se trata de una pieza con movimiento que escenifica el baile nupcial en el que los recién casados bailaron un chotis.

Almeida quedó impresionado por el realismo de la figura, en la que también aparecía su hermana Casilda, y agradeció a los miembros de la asociación que hubieran pensado en ellos para formar parte del universo del Belén de Valga. Además, los miembros de la asociación le obsequiaron también con un lote de conservas y vino de Galicia .

“Tengo que ir a verlo”, apuntó Almeida demostrando gran interés por un Belén declarado de Interés Turístico de Galicia y para el que se está tramitando la declaración de Interés Turístico Nacional. Tras su muestra de afecto, Bello Maneiro no dudó en aprovechar para invitarlo a la próxima inauguración del Belén.

Tras la entrega de la figura Martínez-Almeida le mostró a la delegación de Valga las diferentes dependencias del Palacio de Cibeles. La Galería de Cristal y el Salón de Plenos fueron algunas de las zonas que visitaron y, como colofón, subieron también hasta el mirador para contemplar la vista de la plaza de Cibeles.