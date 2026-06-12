La juventud de Valga demuestra su talento pictórico y artístico en la exposición ‘Infancia Crea’
El Auditorio Municipal inauguró ayer la exposición ‘Infancia Crea’, una muestra que reúne obras hechas por los alumnos del CRA de Valga y del colegio Xesús Ferro Couselo.
Se trata de pinturas de pequeños artistas, de entre 4 y 12 años, que destacan por su “mirada limpa e sen prexuízos”, tal y como aseguró la profesora. Entre las piezas se pueden encontrar personajes de manga o anime, escenas de la vida cotidiana, mascotas o retratos de la familia.
El acto de inauguración contó con la participación del alcalde, José María Bello Maneiro, y de las concejalas Carmen Gómez y Malena Isorna, que acompañaron a los representantes de las ANPA, padres, madres y otros familiares.
El regidor felicitó a los jóvenes por el gran trabajo desarrollado a lo largo del curso y remarcó que este tipo de iniciativas contribuyen a la formación integral de los niños, fomentan valores como el compañerismo y alimentan su imaginación. Finalmente, también trasladó su enhorabuena a las asociaciones de padres y alumnos por promover esta actividad.