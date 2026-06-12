La juventud de Valga demuestra su talento pictórico y artístico en la exposición ‘Infancia Crea’

El alcalde, José María Bello Maneiro, en la inauguración de la muestra Cedida

El Auditorio Municipal inauguró ayer la exposición ‘Infancia Crea’, una muestra que reúne obras hechas por los alumnos del CRA de Valga y del colegio Xesús Ferro Couselo.

Se trata de pinturas de pequeños artistas, de entre 4 y 12 años, que destacan por su “mirada limpa e sen prexuízos”, tal y como aseguró la profesora. Entre las piezas se pueden encontrar personajes de manga o anime, escenas de la vida cotidiana, mascotas o retratos de la familia.

El acto de inauguración contó con la participación del alcalde, José María Bello Maneiro, y de las concejalas Carmen Gómez y Malena Isorna, que acompañaron a los representantes de las ANPA, padres, madres y otros familiares.

El regidor felicitó a los jóvenes por el gran trabajo desarrollado a lo largo del curso y remarcó que este tipo de iniciativas contribuyen a la formación integral de los niños, fomentan valores como el compañerismo y alimentan su imaginación. Finalmente, también trasladó su enhorabuena a las asociaciones de padres y alumnos por promover esta actividad.