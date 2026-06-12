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Valga 

La juventud de Valga demuestra su talento pictórico y artístico en la exposición ‘Infancia Crea’

Fátima Pérez
12/06/2026 17:32
El alcalde, José María Bello Maneiro, en la inauguración de la muestra
El alcalde, José María Bello Maneiro, en la inauguración de la muestra
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El Auditorio Municipal inauguró ayer la exposición ‘Infancia Crea’, una muestra que reúne obras hechas por los alumnos del CRA de Valga y del colegio Xesús Ferro Couselo.

Se trata de pinturas de pequeños artistas, de entre 4 y 12 años, que destacan por su “mirada limpa e sen prexuízos”, tal y como aseguró la profesora. Entre las piezas se pueden encontrar personajes de manga o anime, escenas de la vida cotidiana, mascotas o retratos de la familia.

El acto de inauguración contó con la participación del alcalde, José María Bello Maneiro, y de las concejalas Carmen Gómez y Malena Isorna, que acompañaron a los representantes de las ANPA, padres, madres y otros familiares.

El regidor felicitó a los jóvenes por el gran trabajo desarrollado a lo largo del curso y remarcó que este tipo de iniciativas contribuyen a la formación integral de los niños, fomentan valores como el compañerismo y alimentan su imaginación. Finalmente, también trasladó su enhorabuena a las asociaciones de padres y alumnos por promover esta actividad. 

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