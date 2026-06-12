Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

A Casa Vella de Valga celebra el quinto aniversario de la Peña Celtista Baixo Ulla 

Será una jornada gratuita con actuaciones, pinchos y bebidas, un torneo de chave y el sorteo de una camiseta firmada por Iago Aspas

Fátima Pérez
12/06/2026 13:13
A Casa Vella, en Valga
A Casa Vella, en Valga
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Peña Celtista Baixo Ulla celebra mañana su quinto aniversario en la que consideran sede de la agrupación, A Casa Vella de Valga. Será a partir de las 18:00 horas en una jornada gratuita y abierta a todo el público que quiera asistir. 

Tal y como señala Iker, uno de sus integrantes de Baixo Ulla, esta peña nació hace exactamente cinco años y está conformada hoy por cerca de 20 aficionados, todos de la comarca del Ulla. Este será el primer evento oficial que organicen, más allá de las quedadas en esta misma Casa Vella para compartir los partidos más apasionantes del equipo celeste.

Ahora, con motivo de este quinto aniversario, la peña opta por reunir a más personas y celebrar lo que para ellos es una pasión compartida. Allí, en el bar de Campaña habrá actuaciones, pinchos y bebidas, un torneo de chave y el sorteo de una camiseta firmada por el icónico delantero celeste Iago Aspas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620