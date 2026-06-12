A Casa Vella de Valga celebra el quinto aniversario de la Peña Celtista Baixo Ulla 

A Casa Vella, en Valga Cedida

La Peña Celtista Baixo Ulla celebra mañana su quinto aniversario en la que consideran sede de la agrupación, A Casa Vella de Valga. Será a partir de las 18:00 horas en una jornada gratuita y abierta a todo el público que quiera asistir.

Tal y como señala Iker, uno de sus integrantes de Baixo Ulla, esta peña nació hace exactamente cinco años y está conformada hoy por cerca de 20 aficionados, todos de la comarca del Ulla. Este será el primer evento oficial que organicen, más allá de las quedadas en esta misma Casa Vella para compartir los partidos más apasionantes del equipo celeste.

Ahora, con motivo de este quinto aniversario, la peña opta por reunir a más personas y celebrar lo que para ellos es una pasión compartida. Allí, en el bar de Campaña habrá actuaciones, pinchos y bebidas, un torneo de chave y el sorteo de una camiseta firmada por el icónico delantero celeste Iago Aspas.