La calle Baixa de Valga llevará el nombre de Celestino Carbia desde el próximo 4 de julio

La calle Baixa de Valga Cedida

Valga ya tiene fecha para inaugurar la calle Celestino Carbia Campaña, el nombre del alcalde valgués fusilado por el régimen franquista en el año 1937. Será el próximo sábado 4 de julio, a las 12:30 horas, en un acto homenaje que organiza el Concello en el que se prevé descubrir la placa para sustituir el nombre de la actual calle Baixa por la nueva vía que evoca la memoria histórica del municipio.

Esta propuesta se aprobó en el Pleno del pasado mes de abril con el favor de todos los miembros de la Corporación Municipal y ahora se materializará en una avenida situada en las proximidades de la casa consistorial, en pleno centro de Valga.

La calle Baixa de Valga pasará a llamarse Celestino Carbia Campaña Más información

Aunque no se conoce por el momento el programa del acto, se espera que participe el nieto del homenajeado e impulsor de esta iniciativa que ahora se hará realidad, Manuel Carbia Magariños. Él fue quien se puso en contacto con el alcalde, José María Bello Maneiro, tras obtener los documentos que acreditaban a su abuelo como una víctima de represión y violencia durante la Guerra Civil.

En sus años como alcalde, Carbia llevó a cabo una serie de acciones en el concello como la mejora de las redes de comunicación o estructuras para facilitar el cuidado de los animales. También obtuvo financiación para construir un cuartel para la Guardia Civil y, más allá de su papel como alcalde, fue promotor del Sindicato Agrícola de Cordeiro, entidad de la que también fue presidente y a través de la que se promovieron importantes obras para la parroquia con fondos de la emigración en Argentina.