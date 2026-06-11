Cordeiro se quedará este año sin s clásica empanada de millo de más de 30 metros

La empanada de millo de la última edición de la fiesta en Cordeiro Cedida

La tradicional Festa da Empanada de Millo de Cordeiro, que este año cumplía su trigésima edición, no se celebrará el próximo domingo 21 de junio tal y como estaba previsto. Así lo anunció la Asociación de Veciños, Cultural e Deportiva de Cordeiro ya que en esta ocasión nadie se compromete a organizar la celebración y el estado de salud del presidente no le permite coger las riendas de esta cita.

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“Non hai quen se comprometa a facela sen min”, explicaba el presidente de la entidad, Manuel Carbia. Pese a su estado de salud, aclara que, a falta de una semana, se debe centrar ahora en anular todo lo contratado para la fiesta, ya que es necesario suspender la actuación de la Banda Municipal de Valga, así como todo lo relativo al horno para cocinar la gran empanada, los ingredientes para su elaboración, la colaboración de personas voluntarias, o la cartelería que se repartió por el municipio.

Se trata de una cita que reúne cada año, y desde hace décadas, a cientos de vecinos y vecinas de Valga y de la comarca por su atractivo plato estrella: una empanada rellena de múltiples elaboraciones que el año pasado sobrepasó los 30 metros y cada año busca ganar más y más longitud de masa y sabor para cautivar a nuevos comensales.