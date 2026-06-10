Plazas agotadas para visitar las fervenzas de Parafita y Raxoi con el programa provincial +Bosques

El programa +Bosques promueve el contacto directo con la naturaleza en entornos de la provincia Cedida

Plazas agotadas para participar este fin de semana en los recorridos de la nueva edición del programa de la Diputación de Pontevedra +Bosques, una iniciativa que promueve el contacto directo con la naturaleza. Las actividades se celebrarán este domingo 14 de junio en las fervenzas de Parafita y Raxoi, en Valga, y el sábado en Pontevedra. En total, participarán 60 personas.

La ruta por el municipio valgués atravesará densos bosques de ribera y pasarelas de madera, con cascadas, antiguos molinos restaurados y un manto de vegetación.

En esta edición de +Bosques, el programa llegará a un total de siete espacios de la costa y del interior de la provincia, que permitirán dar a conocer la variedad de ecosistemas ricos en biodiversidad de Pontevedra. Todas las rutas proporcionarán a los participantes una experiencia de conexión directa con la naturaleza. Además, se promoverá la estimulación sensorial y los vínculos con el medio natural de la provincia.

Los recorridos continuarán este mes y, tras recorrer distintos puntos de Pontevedra, volverán a Valga el 27 de junio de nuevo para conocer las cascadas de Parafita y Raxoi.