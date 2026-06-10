Plazas agotadas para visitar las fervenzas de Parafita y Raxoi con el programa provincial +Bosques
Plazas agotadas para participar este fin de semana en los recorridos de la nueva edición del programa de la Diputación de Pontevedra +Bosques, una iniciativa que promueve el contacto directo con la naturaleza. Las actividades se celebrarán este domingo 14 de junio en las fervenzas de Parafita y Raxoi, en Valga, y el sábado en Pontevedra. En total, participarán 60 personas.
La ruta por el municipio valgués atravesará densos bosques de ribera y pasarelas de madera, con cascadas, antiguos molinos restaurados y un manto de vegetación.
En esta edición de +Bosques, el programa llegará a un total de siete espacios de la costa y del interior de la provincia, que permitirán dar a conocer la variedad de ecosistemas ricos en biodiversidad de Pontevedra. Todas las rutas proporcionarán a los participantes una experiencia de conexión directa con la naturaleza. Además, se promoverá la estimulación sensorial y los vínculos con el medio natural de la provincia.
Los recorridos continuarán este mes y, tras recorrer distintos puntos de Pontevedra, volverán a Valga el 27 de junio de nuevo para conocer las cascadas de Parafita y Raxoi.