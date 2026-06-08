Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

Valga abre el plazo para solicitar ayudas de emergencia social para alimentación, vivienda y sanidad

Estos apoyos económicos pueden solicitarse en el departamento de Servicios Sociales

Sandra Rey
08/06/2026 16:47
Fachada del Concello de Valga
Fachada del Concello de Valga
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Valga, a través del departamento de Servicios Sociales, abre el plazo para solicitar ayudas de emergencia social dirigidas a personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, con el objetivo de que pueden hacer frente a gastos de alimentación, vivienda o sanitarios. Tendrán preferencia aquellas personas con menores a su cargo. 

Los tipo de ayudas que se pueden solicitar son: para compras de alimentos y pago de servicios de restauración; para liquidación de deudas de alquiler e hipotecarias, acondicionamiento de la vivienda, mobiliario y útiles, y estancias temporales en un centro residencial o establecimiento hotelero; para pago de recibos de electricidad, leña o equivalentes, gas, gasóleo o agu; productos de higiene, limpieza o farmacia; electrodomésticos básicos; reparación y mantenimiento de vehículos; y ropa y calzado.

También, dentro de los gastos sanitarios, las ayudas cubren gafas y audífonos; tratamientos de odontología; productos de apoyo como camas articuladas, sillas o barras de ducha para el baño, andadores y más; y atenciones especializadas (fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional...) para personas con alguna discapacidad o dependencia.

Estos apoyos económicos son convocados por la Diputación en colaboración con el Concello y pueden solicitarse en el departamento de Servicios Sociales, ubicado en la Casas Consistorial.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620