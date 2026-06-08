Valga abre el plazo para solicitar ayudas de emergencia social para alimentación, vivienda y sanidad

Fachada del Concello de Valga Gonzalo Salgado

El Concello de Valga, a través del departamento de Servicios Sociales, abre el plazo para solicitar ayudas de emergencia social dirigidas a personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, con el objetivo de que pueden hacer frente a gastos de alimentación, vivienda o sanitarios. Tendrán preferencia aquellas personas con menores a su cargo.

Los tipo de ayudas que se pueden solicitar son: para compras de alimentos y pago de servicios de restauración; para liquidación de deudas de alquiler e hipotecarias, acondicionamiento de la vivienda, mobiliario y útiles, y estancias temporales en un centro residencial o establecimiento hotelero; para pago de recibos de electricidad, leña o equivalentes, gas, gasóleo o agu; productos de higiene, limpieza o farmacia; electrodomésticos básicos; reparación y mantenimiento de vehículos; y ropa y calzado.

También, dentro de los gastos sanitarios, las ayudas cubren gafas y audífonos; tratamientos de odontología; productos de apoyo como camas articuladas, sillas o barras de ducha para el baño, andadores y más; y atenciones especializadas (fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional...) para personas con alguna discapacidad o dependencia.

Estos apoyos económicos son convocados por la Diputación en colaboración con el Concello y pueden solicitarse en el departamento de Servicios Sociales, ubicado en la Casas Consistorial.