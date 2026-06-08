Licitan la humanización de la Iglesia de Santa Cristina de Campaña por 153.520 euros

La iglesia parroquial de Santa Cristina de Campaña Cedida

El Concello de Valga saca a licitación la humanización de la Iglesia de Santa Cristina de Campaña por un importe de 153.520,73 euros –financiados entre la administración local y Turismo de Galicia– y un plazo de ejecución de tres meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 29 de junio.

Esta iglesia data del siglo XII y está formada por una única nave dividida en tres tramos y la fachada conserva la portada románica. En su interior destacan pinturas murales del siglo XVI que decoran la cabecera del templo y que fueron restauradas en el 2014.

El objetivo con esta actuación es mejorar el entorno del edificio eclesiástico mediante una humanización integral del espacio adaptada al carácter tradicional de la zona y a las necesidades actuales de la población, además de garantizar una condiciones óptimas de accesibilidad.

Así, se propone ordenar y calmar el acceso de vehículos rodados, priorizando el tránsito peatonal para mejorar la seguridad de los usuarios, crear un espacio más cómodo, funciona, accesible y revalorizar el entorno de la iglesia como elemento patrimonial. De esta manera, se convertirá en una zona de estancia y convivencia, favoreciendo el uso social y mejorando la calidad de vida de los vecinos.

Los trabajos previstos son: demolición de pavimentos y retirada de señales existentes; dotación de servicios y canalizaciones para futuro soterramiento de las líneas aéreas; encajado y extendido de capa granular de grava artificial de 15 centímetros de espesor; colocación del firme y señalización de zona con prioridad peatonal; y la instalación de mobiliario urbano y los elementos de jardinería.