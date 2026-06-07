El BNG de Valga reclama asegurar plazas para sus vecinos en la anunciada residencia privada

Fran Devesa Senín es el portavoz del grupo municipal del BNG de Valga Cedida

El anuncio de la construcción de una residencia privada en A Gándara ha provocado la reacción del BNG de Valga, que lo recibe con una “valoración inicialmente positiva”, ya que un servicio de ese tipo es una demanda histórica y urgente de muchas familias de la localidad. Pese a ello la formación frentista indica que no renuncia a su modelo e seguirá exigiendo un sistema que garantice el acceso universal, con precios asumibles y criterios sociales por encima de los intereses estrictamente económicos, “é dicir, unha residencia 100% pública”, precisó su portavoz Fran Devesa.

A su juicio, la principal cuestión que se debe aclarar es qué garantías tendrá la ciudadanía de Valga, pues “é imprescindible que existan mecanismos que dean preferencia ás persoas valguesas no acceso ás prazas e que permitan que estas sexan economicamente accesibles. Non vale de nada anunciar unha residencia en Valga, para que despois moitas persoas maiores non poidan acceder a ela por razóns económicas”. El edil nacionalista incide en que el objetivo prioritario debe ser la atención a la población local, evitando que el municipio sea “simplemente o lugar onde se sitúa o edificio”.

Devesa Senín agrega que se debe conocer si existirán mecanismos de discriminación positiva que den preferencia en el acceso a las plazas a la gente empadronada en Valga y que esas resulten económicamente accesibles. Y también afirma que otra cuestión que genera una “fonda preocupación” es la ausencia de plazos concretos sobre cuándo empezarán las obras, cuándo estará rematado el edificio y en qué fecha entrará en funcionamento”.