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Valga

Valga realiza trabajos de mejora del drenaje y mantenimiento en el césped del campo de Baño

Las actuaciones se realizan en colaboración entre el Concello, el Cordeiro C. F y la Diputación

Redacción
05/06/2026 20:00
Ejecución de los trabajo
Operarios realizando el levantamiento de las áreas en mal estado
Cedida
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El Concello de Valga, una vez terminada la temporada futbolística, somete al campo de juego de Baño a trabajos de mejora del drenaje y mantenimiento del césped natural.

Las actuaciones se realizan en colaboración entre el Concello, propietario de las instalaciones; el Cordeiro C. F., principal usuario del recinto; y la Diputación de Pontevedra, que cuenta con un programa de mantenimiento de los campos de fútbol de la provincia mediante la aportación de maquinaria específica y de personal cualificado.

La parte central de las obras tiene como objetivo subsanar los problemas de drenaje que arrastraba el campo desde las últimas temporadas y que provocaban que algunas zonas se encharcaran.

Hasta ahora, se procedió al marcaje de las zonas afectadas y levantamiento del césped en mal estado y, a continuación, se mezcló la tierra con arena para conseguir un mejor drenaje.

En los próximos días se recibirá el nuevo césped y la última fase de los trabajos será el mantenimiento, realizando tareas que impulsen el crecimiento y desarrollo de una mejor hierba y, en consecuencia, un césped más denso.

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