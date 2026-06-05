Valga realiza trabajos de mejora del drenaje y mantenimiento en el césped del campo de Baño

Operarios realizando el levantamiento de las áreas en mal estado Cedida

El Concello de Valga, una vez terminada la temporada futbolística, somete al campo de juego de Baño a trabajos de mejora del drenaje y mantenimiento del césped natural.

Las actuaciones se realizan en colaboración entre el Concello, propietario de las instalaciones; el Cordeiro C. F., principal usuario del recinto; y la Diputación de Pontevedra, que cuenta con un programa de mantenimiento de los campos de fútbol de la provincia mediante la aportación de maquinaria específica y de personal cualificado.

La parte central de las obras tiene como objetivo subsanar los problemas de drenaje que arrastraba el campo desde las últimas temporadas y que provocaban que algunas zonas se encharcaran.

Hasta ahora, se procedió al marcaje de las zonas afectadas y levantamiento del césped en mal estado y, a continuación, se mezcló la tierra con arena para conseguir un mejor drenaje.

En los próximos días se recibirá el nuevo césped y la última fase de los trabajos será el mantenimiento, realizando tareas que impulsen el crecimiento y desarrollo de una mejor hierba y, en consecuencia, un césped más denso.