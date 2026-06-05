Valga abre el plazo de solicitud de permisos para San Juan hasta el 19 de junio

Imagen de archivo de una hoguera de San Juan

El Concello de Valga abre el plazo de solicitud de permisos para poder realizar las tradicionales hogueras en la noche de San Juan, del 23 al 24 de junio. El periodo para tramitar las autorizaciones permanecerá activo hasta el viernes 19 de junio a las 14:30 horas.

Las personas interesadas deben cubrir un impreso comprometiéndose a adoptar las medidas de seguridad precisas e indicando la parroquia y el lugar en los que encenderá la "cacharela", que quedará bajo su responsabilidad. Las solicitudes puedes registrarse en las oficinas municipales, entregando también una copia del DNI, o descargar la hoja en la página web municipal (https://www.valga.gal/atencion-cidada/impresos-solicitudes) y enviar la documentación al correo electrónico comunicacion@valga.gal.

El listado completo de solicitudes será puesto en conocimiento del Servicio de Defensa contra incendios del Distrito Forestal XIX Caldas-Salnés, así como de los servicios de emergencias, que durante la noche de San Juan harán un seguimiento de las hogueras para garantizar que no se produzcan incidentes.

Asimismo, el Concello hace una serie de recomendaciones a los vecinos: no hacer hogueras de una altura muy elevada ni en lugares próximos a vegetación; evitar el encendido del fuego si hace mucho viento y materiales contaminantes o que puedan provocar un incendio (neumáticos, aerosoles, ramas de eucalipto, papeles, etc.); procurar tener agua cerca; dejar la hoguera completamente apagada antes de marchar; y, en caso de problemas, llamar al 085 o al 112 (la llamada es gratuita).