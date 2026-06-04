La residencia de Valga costará entre 10 y 12 millones de euros y albergará un centro de investigación y otro de ictus

El alcalde de Valga con la conselleira de Política Social en los terrenos Cedida

La conselleira de Política Social, Fabiola García, visita Valga para presentar lo que será un proyecto de futuro para la villa: una residencia para mayores con 150 plazas en el lugar de Gándara, en Cordeiro. El proyecto, que rondará los 10 o 12 millones de euros, se presentó en este mismo lugar, concretamente en una parcela de 9.000 metros cuadrados que albergará, además del centro asistencial para personas mayores y dependientes, un Centro de Investigación y otro de recuperación del ictus.

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Al acto de presentación asistieron también el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro; el director general de Mayores, Antonio Acevedo; los concejales Carmen Gómez, Malena Isorna y José Ángel Souto; y personal de los departamentos de Servicios Sociales y Urbanismo del Concello. También participó Óscar Neira, consejero delegado de la empresa Serge Lucense, que será la encargada de desarrollar el proyecto a través de una colaboración público-privada.

Proyecto pionero en Galicia

“Vai ser un proxecto pioneiro en Galicia”, señaló Neira, que explicó que combinará la residencia con un Centro de Investigación y otro de Recuperación del Ictus. En estas dos últimas áreas se establecerán convenios con las universidades gallegas que convertirán este centro en “nun polo de innovación para Valga e para Galicia”, con aulas de formación y cursos, entre otras actividades.

Bello Maneiro se compromete a agilizar trámites para iniciar el proyecto antes de que finalice el 2026

Será un edificio de entre 7.500 y 8.000 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos plantas y dividido en módulos en los que se establecerán varias unidades de convivencia. “En cada unidade, que contará con habitacións, zona de comedor e sala de estar, convivirán un máximo de 25 ou 30 usuarios para fomentar o benestar e confort dos usuarios. Ademais, algunhas destas unidades terán usos específicos, coma a de psicoxeriatría, para perfís especiais de xente con demencias ou alzheimer, que requiren doutro tipo de coidados”, explicó el consejero de Serge.

Ubicación estratégica

Óscar Neira aclaró que aunque se valoraron diferentes ubicaciones en Galicia para este centro, finalmente la empresa se decantó “polas facilidades que nos ofreceu o goberno local e pola ubicación estratéxica deste concello”.

Por su parte, Bello Maneiro, destacó que se siguen “cubrindo expectativas” en materia de servicios sociales y se comprometió también a agilizar al máximo los trámites para que “poida verse algunha máquina sobre o terreo antes de rematar este 2026”.

Fabiola García, por su parte, confirmó que, en su momento, se establecerá un concierto con la empresa para que parte de las plazas de esta residencia sean públicas. Además, anunció que el Concello de Valga contará hasta 2028 con 550.000 euros adicionales para financiar el servizo de Axuda no Fogar, en virtud del convenio de colaboración firmado recientemente por la Xunta y la Fegamp.