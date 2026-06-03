"Vai haber residencia de maiores en Valga": tendrá más de 100 plazas y se instalará en A Gándara

El alcalde, José María Bello Maneiro Cedida

“Vai haber residencia de maiores en Valga”. Así lo confirmó esta mañana el alcalde, José María Bello Maneiro, en un programa de Radio Valga. Este proyecto será posible gracias a un convenio de colaboración entre el Concello, la Xunta de Galicia y una empresa privada, y ofrecerá más de 100 plazas entre públicas y privadas.

“Non o ten Vilagarcía, non o ten Cambados, e vaino ter Valga”, señaló el alcalde durante esta entrevista en la radio municipal. La residencia se instalará en el lugar de A Gándara, en una parcela de más de 7.000 metros cuadrados cuyos terrenos compró la empresa a una familia de Valga. Concretamente el lugar está situado junto al cruceiro que se encuentra al pasar el parque de A Gándara, “alí é onde se vai construir a esperada residencia”, apuntó el regidor.

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Aunque Bello Maneiro quiso compartir con los vecinos y las vecinas de Valga esta “importante” primicia en su radio municipal, será mañana cuando, en compañía de la conselleira de Política Social, Fabiola García Martínez, acerquen más detalles sobre este proyecto que pretende marcar un antes y un después en el municipio.

Valga como referente social

“O centro CODI para persoas con discapacidade, o Centro de Día e agora residencia. Creo que é para sentirse orgullosos”, destacaba el alcalde. Y es que más allá de la residencia, Valga cuenta precisamente con diferentes centros de atención social convirtiendo esta villa en un punto de referencia y de crecimiento.