El BNG propone un ‘Taxi Social’ para facilitar la movilidad en Valga

Fran Devesa Senín, portavoz del BNG de Valga Cedida

El BNG de Valga propone la creación de un servicio de ‘Taxi Social’ a demanda. La iniciativa está diseñada específicamente para facilitar los desplazamientos de personas que sufren dificultades de movilidad o que carecen de medios de transporte propios para realizar las tareas esenciales del día a día.

La propuesta contempla la firma de un convenio de colaboración entre el Concello de Valga y los profesionales del taxi del municipio. El objetivo es cubrir desplazamientos prioritarios vinculados a necesidades básicas, tales como consultas médicas, pruebas diagnósticas, recogida de medicamentos en las farmacias, realización de trámites administrativos, entre otros. Este servicio funcionaría mediante solicitud previa y daría prioridad a las personas mayores y con movilidad reducida.

Con esta medida, el BNG busca dar respuesta a una problemática existente en el municipio: la falta de alternativas de transporte público eficientes. Los nacionalistas aseguran que Valga es un municipio caracterizado por una población altamente dispersa y distribuida en numerosos núcleos rurales, donde las opciones de transporte colectivo son, en la práctica, muy limitadas.