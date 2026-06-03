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Valga

El BNG propone un ‘Taxi Social’ para facilitar la movilidad en Valga

El objetivo es cubrir desplazamientos prioritarios como consultas médicas, recogida de medicamentos en farmacias o realización de trámites administrativos

Fátima Pérez
03/06/2026 20:09
Fran Devesa Senín, portavoz del BNG de Valga
Fran Devesa Senín, portavoz del BNG de Valga
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El BNG de Valga propone la creación de un servicio de ‘Taxi Social’ a demanda. La iniciativa está diseñada específicamente para facilitar los desplazamientos de personas que sufren dificultades de movilidad o que carecen de medios de transporte propios para realizar las tareas esenciales del día a día.

La propuesta contempla la firma de un convenio de colaboración entre el Concello de Valga y los profesionales del taxi del municipio. El objetivo es cubrir desplazamientos prioritarios vinculados a necesidades básicas, tales como consultas médicas, pruebas diagnósticas, recogida de medicamentos en las farmacias, realización de trámites administrativos, entre otros. Este servicio funcionaría mediante solicitud previa y daría prioridad a las personas mayores y con movilidad reducida.

Con esta medida, el BNG busca dar respuesta a una problemática existente en el municipio: la falta de alternativas de transporte público eficientes. Los nacionalistas aseguran que Valga es un municipio caracterizado por una población altamente dispersa y distribuida en numerosos núcleos rurales, donde las opciones de transporte colectivo son, en la práctica, muy limitadas. 

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