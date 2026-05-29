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Valga

El BNG denuncia el abandono de las pistas deportivas del Monte Beiro de Cordeiro y pide recuperar el espacio

Fátima Pérez
29/05/2026 21:00
Instalaciones del Monte Beiro de Cordeiro
Instalaciones del Monte Beiro de Cordeiro
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El BNG de Valga exige la recuperación de las pistas deportivas del Monte Beiro de Cordeiro para devolver a los vecinos un espacio “digno”. Aseguran que estas instalaciones, que cuentan con una pista de tenis y otra polideportiva, llevan años deteriorándose e insisten en que no es un caso aislado, sino que el gobierno prioriza grandes obras y olvida a las parroquias del rural.

Desde el BNG defienden que el dinero público debe gestionarse con responsabilidad. "De nada vale inaugurar infraestruturas se acaban abandonadas a poucos anos do seu nacemento", apuntan y proponen una rehabilitación integral del Monte Beiro: reparar los cierres y protecciones, acondicionar la superficie de juego, recuperar los vestuarios y estudiar la instalación de una cubierta ligera en una de las pistas para que pueda utilizarse durante todo el año.

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