Valga y Argentina se unen de nuevo por la memoria y la emigración 

XXX Encuentro de Valgueses en la Casa de Galicia, en Buenos Aires Cedida

La Casa de Galicia en Buenos Aires, Argentina, vivió ayer una jornada cargada de emociones con la celebración del Encuentro de Valgueses, al que asistieron más de 230 personas, la mayoría emigrantes que en su día tuvieron que dejar Galicia en busca de una oportunidad laboral. Hasta el lugar llegaron también cerca de una treintena de personas en un viaje organizado por el Concello y encabezado por el alcalde, José María Bello Maneiro.

Fue una cita histórica ya que se trató del trigésimo aniversario del primer Encuentro de Valgueses en Argentina, allá por el año 1996. Una cita que continúa fortaleciendo la relación histórica entre Valga y Argentina.

El alcalde, José María Bello Maneiro Cedida

Bello Maneiro definió como “un orgullo estar aquí cos valgueses residentes na Arxentina. Por desgracia, moitas das persoas que naceron en Valga xa non están con nós, pero o vínculo segue intacto a través dos seus descendentes: fillos e netos”, afirmó en su discurso. Además, recordó que aquel primer encuentro en 1996 sirvió para que muchos valgueses que habían emigrado y nunca más se habían vuelto a ver, se reencontraran y retomaran el contacto.

Asistentes

En la reunión participó también el delegado de la Xunta en Argentina, Alejandro López Dobarro, que ensalzó la trayectoria de Bello Maneiro por sus 35 años como alcalde, luchando por el bienestar de sus vecinos y preocupándose por la “sexta parroquia de Valga”. También intervino la presidenta de la asociación Hijos y Amigos de Valga en Argentina, Mari Castro, que mostró su alegría por celebrar de nuevo este encuentro.

Todos los asistentes a la jornada recibieron como regalo una bandera y una insignia de Valga, así como un libro con la letra y la partitura del Himno a Valga que, además, fue interpretado por el grupo de gaitas Cruceiro. El broche final de la fiesta lo puso una queimada acompañada de su tradicional conjuro.