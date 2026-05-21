Valga celebrará una nueva edición de su programa de senderismo 'Goza do Ulla' el 29 de septiembre

La pasada edición del 'Goza do Ulla' en Valga Cedida

Una nueva edición del programa de senderismo 'Goza do Ulla' llega a Valga el día 29 de septiembre bajo el nombre 'El Ulla, entre patrimonio y tradición'. Se trata de un recorrido circular de 18 kilómetros de longitud y de dificultad baja, con salida y llegada en Mina Mercedes.

El circuito pasa por zonas de las parroquias de Campaña y Cordeiro, sobre todo lugares muy vinculados al río Ulla, como los embarcaderos de Santa Cristina y Vilarello, los vestigios de la antigua línea de vagonetas aéreas o las antiguas tejeras de Vilar. También se recorrerá la Ruta dos Lacóns, entre la capilla de San Paio de Vilar y la iglesia parroquial de Santa Comba de Cordeiro.

'Goza do Ulla', que este año celebra su decimoquinta edición, es un programa de turismo activo y promoción de la naturaleza con el que los municipios bañados por las aguas de este río promocionan el patrimonio natural y cultural existente a lo largo de los 130 kilómetros de su cauce.