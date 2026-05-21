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Valga 

Valga celebrará una nueva edición de su programa de senderismo 'Goza do Ulla' el 29 de septiembre

Fátima Pérez
21/05/2026 07:25
La pasada edición del 'Goza do Ulla' en Valga 
Cedida
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Una nueva edición del programa de senderismo 'Goza do Ulla' llega a Valga el día 29 de septiembre bajo el nombre 'El Ulla, entre patrimonio y tradición'. Se trata de un recorrido circular de 18 kilómetros de longitud y de dificultad baja, con salida y llegada en Mina Mercedes. 

El circuito pasa  por zonas de las parroquias de Campaña y Cordeiro, sobre todo lugares muy vinculados al río Ulla, como los embarcaderos de Santa Cristina y Vilarello, los vestigios de la antigua línea de vagonetas aéreas o las antiguas tejeras de Vilar. También se recorrerá la Ruta dos Lacóns, entre la capilla de San Paio de Vilar y la iglesia parroquial de Santa Comba de Cordeiro. 

'Goza do Ulla', que este año celebra su decimoquinta edición, es un programa de turismo activo y promoción de la naturaleza con el que los municipios bañados por las aguas de este río promocionan el patrimonio natural y cultural existente a lo largo de los 130 kilómetros de su cauce.

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