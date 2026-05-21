Licitada la humanización del entorno de la capilla de los Desamparados de A Devesa

Capilla de la Virgen de los Desamparados de A Devesa Cedida

El Concello licita las obras para humanizar y poner en valor el entorno de la capilla de la Virgen de los Desamparados de A Devesa. Un proyecto que busca mejorar tanto la accesibilidad al templo como la seguridad en la zona.

En total se invertirán 79.751,61 euros provenientes de un convenio de colaboración entre el Concello y la Xunta, a través de Turismo de Galicia. Las empresas que quieran optar a la adjudicación de las obras tienen de plazo hasta el día 15 de junio para presentar sus ofertas.

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El proyecto propone colocar un nuevo pavimento de piedra, además de mobiliario urbano y elementos de jardinería. También está previsto instalar las canalizaciones para un futuro soterramiento de las líneas aéreas de servicios y, una vez finalizadas las obras, la zona será señalizada con prioridad peatonal.