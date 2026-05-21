El Colectivo pola Memoria Histórica de Valga celebra este fin de semana su cita anual

Celestino Carbia Campaña, alcalde de Valga fusilado en 1937 Cedida

El Colectivo pola Memoria Histórica de Valga celebrará este fin de semana sus jornadas de memoria democrática, con una programación que incluye una charla el sábado en la Casa da Cultura y un acto de homenaje a Celestino Carbia el domingo.

El programa comenzarán mañana a las 19:00 horas en la Casa da Cultura, con la intervención de la historiadora valguesa Lucía Santiago Sanmiguel, que presentará sus investigaciones sobre las exhumaciones de la fosa de la resistencia antifranquista de Luou, en Teo.

En su trabajo, Santiago coordinó la documentación histórica y la recogida de testimonios de memoria oral que permitieron contextualizar el enfrentamiento de 1948 en el que murieron cuatro guerrilleros de la agrupación de ‘Foucellas’. Además, participó en las labores de coordinación sobre el terreno, facilitando el trabajo conjunto de arqueólogos, forenses y genetistas, y en la atención a las familias durante el proceso.

El domingo 24, a las 13:00 horas, el Cementerio de Cordeiro acogerá un acto de homenaje a Celestino Carbia Campaña, alcalde republicano de Valga detenido tras el golpe militar franquista de 1936 y fusilado el 11 de mayo del año 1937.

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Según señala el colectivo, se trata de un reconocimiento necesario a su figura y a los valores que representa: la defensa de la democracia, la dignidad y la justicia en uno de los periodos más oscuros de la historia de Valga. Carbia recibirá además este año un homenaje institucional por parte del Concello, que ya trabaja en la propuesta de dar su nombre a una calle del municipio.